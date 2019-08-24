الوافي يغادر التايكوندو أمام البنيني كيكي

غادر الليبي رمضان الوافي، اليوم السبت، منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب بعد خسارته أمام البنيني جيهو ديل كيكي في الدور ثمن النهائي بنتيجة (3/ 6).
وكان الوافي فاز في الدور الأول على الجزائري سفيان (11/ 7).
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