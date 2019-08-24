دراجات ليبيا عاشرًا في الألعاب الأفريقية

جانب من منافسات الدراجات الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

احتل منتخب ليبيا للدراجات الترتيب العاشر في سباق فرق ضد الساعة بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، حيث شارك 15 منتخبًا بالسباق.

جاء ترتيب المنتخبات ليشهد تتويج جنوب أفريقيا بالميدالية الذهبية ونالت إريتريا الميدالية الفضية ورواندا الميدالية البرونزية.

وجاءت المغرب خامسًا وأنغولا سادسًا وكينيا سابعًا وإثيوبيا ثامنًا وبوركينا فاسو تاسعًا وليبيا عاشرًا ومنتخب تونس الحادي عشر ونيجيريا الثاني عشر والكونغو الديمقراطية الثالث عشر وزيمبابوي الرابع عشر وبنين الخامس عشر.

تبقى لليبيا مشاركتان، بعد غدٍ الإثنين، في سباق الفردي ضد الساعة لمسافة 40 كلم، والخميس المقبل في سباق الطريق لمسافة 140 كلم.