مصر تتصدر ميداليات ألعاب أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 24 أغسطس 2019, 03:28 مساء
منافسات مصر في الألعاب الأفريقية (إنترنت)

تواصل مصر صدارتها لترتيب الميداليات لدورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة التي تتواصل هذه الأيام بالمغرب برصيد 64 ميدالية وأقرب الملاحقين جنوب أفريقيا 37 ميدالية ففي ختام منافسات الجمعة تمكنت 29 دولة من اعتلاء منصات التتويج.

جاء الترتيب المؤقت للدورة بعد منافسات الجمعة ليشهد تربع مصر على الصدارة برصيد: 19 ذهبية + 27 فضية + 18 برونزية وجاءت جنوب أفريقيا ثانيا برصيد 17 ذهبية + 14 فضية + 6 برونزية ثم الجزائر 10 ذهبية + 9 فضية + 16 برونزية.

جاءت المغرب رابعا 10 ذهبية + 9 فضية + 14 برونزية وتونس خامسا 8 ذهبية + 10 فضية + 10 برونزية وساحل العاج سادسا 3 ذهبية + 2 فضية + 5 برونزية وناميبيا سابعا 2 ذهبية + 1 فضية + 1 برونزية والغابون ثامنا 2 ذهبية + 3 برونزية والنيجر تاسعا 2 ذهبية + 1 برونزية وموريشيوس عاشرا 1 ذهبية + 3 فضية + 3 برونزية ثم الكاميرون 1 ذهبية + 1 فضية + 2 برونزية ثم سيشل 1 ذهبية + 1 فضية + 1 برونزية ثم نيجيريا والسنغال 1 ذهبية + 5 برونزية لكل منهما ثم أثيوبيا 1 ذهبية + 2 برونزية وغامبيا 1 ذهبية وكينيا 2 فضية + 2 برونزية وليسوتو 1 فضية وأنغولا 3 برونزية بينما تساوت دول بتسوانا وتشاد والكونغو الديمقراطية برصيد 2 برونزية لكل منها.

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