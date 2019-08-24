ليبيا تبدأ سباق دراجات الألعاب الأفريقية بالمغرب.. السبت

جانب من منافسات الدراجات الليبية (إنترنت)

تنطلق اليوم السبت بمدينة المحمدية بالمغرب أولى سباقات الدراجات بدورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة بسباق فرق ضد الساعة لمسافة 59 كم والذي سيشهد منافسة قوية بين أغلب المنتخبات المشاركة.

يأتي على رأس المشاركين منتخبات ليبيا والجزائر وأنغولا وبنين وبوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية وأرتيريا وإثيوبيا وغانا وغينيا وكينيا وناميبيا ونيجيريا وروندا وجنوب أفريقيا وتونس وأوغندا وزيمبابوي.

منتخب ليبيا مكون من الدراجين علاء الدين حمودة ومحمد الكمع وطارق بادي وأنس اليتيم حيث استعدوا منذ فترة طويلة عبر معسكرات داخلية بطرابلس وزوارة وفي الخارج بتونس.

وبعد غد الإثنين تتجدد المشاركة الليبية بسباق فردي ضد الساعة لمسافة 40 كم والخميس بسباق الطريق العام لمسافة 160 كم.