ممثلا الكرة الليبية على موعد مغربي في دوري الأبطال و«الكونفدرالية»

قص فريق الكرة الأول بنادي «النصر» شريط مشاركات الأندية الليبية هذا الموسم بفقدانه نتيجة مباراة الذهاب الأولى أمام مستضيفه فريق «عاصفة موكاف» بطل أفريقيا الوسطى بهدف لصفر ضمن ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي يخوض ممثل الكرة الليبية غمار منافساتها للموسم الثاني على التوالي بصفته بطل النسخة الأخيرة من مسابقة بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، حيث واجه فريق «النصر»، الذى يخوض المشاركة بوجوه شابة جديدة، صعوبات كثيرة من بينها افتقاد لاعبيه الشباب الخبرة والتجربة الدولية خلال المباراة الأولى، حيث وصل الفريق إلى العاصمة بانغي بعد رحلة ماراثونية طويلة شاقة وواجه ظروفا وأجواء مناخية صعبة، ورغم التعب والإرهاق فإن الفريق صمد لمدة 75 دقيقة قبل أن يستقبل في شباكه هدف المباراة الوحيد ليكتمل لقاء الذهاب الأول بتفوق فريق «عاصفة موكاف» بطل جمهورية أفريقيا الوسطى بهدف لصفر، وهي نتيجة بمقدور ممثل الكرة الليبية تعويضها في لقاء العودة الحاسم الذي سيدور يوم 25 من شهر أغسطس الجاري بملعب بتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة.

ثقة الككلي

من جانبه أبدى المدير الفني الشاب لفريق «النصر» محمد الككلي ثقته في التعويض، وأعلن أنه سيخوض غمار التجربة الأفريقية لأول مرة بحماس شديد رفقة زميله الشاب علاء نجم مبديا ارتياحه لنتيجة المباراة الأولى، كما أكد أن فريقه كان بمقدوره الخروج بنتيجة التعادل على أقل تقدير، لكنه عبر عن تفاؤله وثقته بقدرة فريقه على تجاوز وتخطي عقبة العاصفة إلى الدور المقبل، موضحا أن الفترة التي تفصله عن موعد لقاء الإياب ستكون فرصة لإعادة ترتيب الصفوف وإعادة قراءة الفريق المنافس وتجاوزه بخطة فنية محكمة ومدروسة من جميع أعضاء الجهاز الفني واللاعبين.

التحاق المهدي

شهدت تدريبات فريق «النصر» بالقاهرة استعدادات خاصة لموقعة الإياب، كما التحق هدافه وهداف دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي معتز المهدي، وانضم إلى تدريبات الفريق بعد غيابه عن لقاء الذهاب الأول، كما شهدت التدريبات أيضا التحاق المدافع سعد جبارة بتدريبات الفريق، وينتظر أن تشهد تشكيلة الفريق في مباراة العودة الحاسمة مشاركة الثنائي الغائب عن لقاء الذهاب.

«الاتحاد» يعود

عاد فريق «الاتحاد» الممثل الثاني لكرة القدم في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بتعادل ثمين بطعم الفوز على حساب مستضيفه فريق «الجيش الوطني» بطل كأس النيجر بهدف لهدف، حيث كان فريق «الاتحاد» هو المبادر والسباق لافتتاح التسجيل عن طريق لاعبه مؤيد القريتلي، ثم سرعان ما أدرك الفريق النيجري التعديل بإحرازه هدف التعادل، ليقطع «الاتحاد» أكثر من نصف المسافة نحو التأهل ويحتاج فريق «الاتحاد» للفوز بأي نتيجة للترشح للدور الثاني الذى سيواجه فيه فريق «حسنية أغادير» المغربي بعد أن أصبح تأهل «الاتحاد» مسألة وقت فقط ليجدد الميعاد في سيناريو معاد مع فرق الأندية النيجرية وهي حكاية قديمة أصبحت تتجدد مع كل مشاركة، حيث لم تكن فرق أندية النيجر عائقا أمام تقدم «الاتحاد» الذي يعد فريق «الجيش» سابع فريق من النيجر يطيح به «الاتحاد» خارج المنافسات الأفريقية.

موعد مغربي

أشاد مدرب فريق «الاتحاد»، البلجيكي إيفان، بأداء فريقه ولاعبيه وتفوقه على كل الظروف ونجاحه في مفاجأة ومباغتة الفريق المستضيف، مؤكدا قدرة فريقه على التأهل نحو الدور الثاني بأريحية ليصبح «الرجاء البيضاوي» و«حسنية أغادير» في انتظار «النصر» و«الاتحاد»، حيث ستكون مهمة ممثلي الكرة الليبية في دوري الأبطال والكونفدرالية «النصر» و«الاتحاد» صعبة في حال تأهلهما معا إلى الدور الثاني، حيث ستكون الكرة الليبية على مستوى الأندية على موعد مرتقب مع ممثلي الكرة المغربية وأبرز فرقها، حيث ينتظر أن يواجه «النصر» فريق «الرجاء البيضاوي» وصيف بطل الدوري المغربي للموسم الماضي، الذي عاد بتعادل ثمين في لقاء الذهاب الأول في تمهيدي دوري الأبطال الأفريقي أمام فريق «بريكاما يونايتد» بطل غامبيا بثلاثة أهداف لكل منهما، وسيكون الحسم في لقاء العودة بالرباط وكان فريق «الرجاء» في آخر ظهور أفريقي له الموسم الماضي بلغ محطة دور المجموعات.

أما فريق «الاتحاد» فسيكون على موعد مع فريق «حسنية أغادير» ثالث ترتيب الدوري المغربي الموسم الماضي، الذي أعفته القرعة من خوض مباراة الدور التمهيدي وكان الفريق قد خاض مشاركة ناجحة الموسم الماضي ببلوغه ربع نهائي كأس الكونفدرالية الذي خرج فيه أمام «الزمالك» المصري بعد خسارته إيابا بهدف لصفر وتعادله بملعبه ذهابا في المغرب دون أهداف، وتعد هذه المواجهة هي الثانية رسميا على الصعيد الأفريقي بين «الاتحاد» و«حسنية أغادير» المغربي، حيث سبق أن التقيا العام 2003 وكانت نتيجتا لقاءي الذهاب والإياب واحدة وهي التعادل السلبي دون أهداف ليحسم فريق «حسنية أغادير» التأهل بفضل ركلات الترجيح التي ابتسمت له في نهاية المطاف.