فرع هئية الشباب والرياضة يبحث إجراء الانتخابات بأندية سرت

بحث فرع الهئية العامة للشباب والرياضة إجراء الانتخابات وتفعيل الجمعيات العمومية بأندية خليج سرت والصلول ببلدية أبوهادي.

وأكد رئيس فرع الهئية العامة للشباب والرياضة بسرت، ناصر محمد عبد القادر، على أنه «سيتخد اجراءات سريعة فيما يخص التعجيل بالانتخابات للاندية الرياضية».

كما بحث رئيس الفرع مع عدد من مسؤولي الأندية وبلدية سرت دعم المرافق الرياضية بسرت وتفعيل المشاريع المتوقفة.

وأشار ناصر محمد عبد القادر إلى أنه «سيتواصل مع رئيس الهئية العامة للشباب والرياضة بتفعيل الاندية وتوفير الامكانيات وانتخابات الاندية».

يذكر أن عقد اجتماع مع عضو المجلس البلدي سرت، صالح عيادة، ومدير مكتب مشروعات الهئية بسرت، ابوبكر اجداري، وأعضاء رابطة مشجعى نادى خليج سرت الرياضى وعدد من الرباضيين القدماء.