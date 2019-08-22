الاتحاد يواجه الجيش النيجري بمدرجات خالية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أغسطس 2019, 06:47 مساء
فريق الاتحاد الليبي. (صفحة الاتحاد على فيسبوك)

قررت السلطات الأمنية التونسية، اليوم الخميس، إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام نظيره فريق الجيش النيجري، دون حضور الجمهور.

وتقام مباراة الاتحاد أمام الجيش، على الشاذلي زويتن بتونس الأحد المقبل، في إياب الدور الأول لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال «العميد»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إنه قام بمحاولات لتقديم كل الضمانات للسلطات الأمنية التونسية لحضور عدد قليل من الجماهير، لكن المطلب قوبل بالرفض.

وأوضح الاتحاد: «هذا الإجراء تم اتخاذه أيضا للفرق التونسية التي لعبت بتونس العاصمة، وأقيمت مباراة اتحاد بن قردان في الدور ذاته دون حضور جماهيري».

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