مصر تتصدر ترتيب ميداليات الألعاب الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 22 أغسطس 2019, 06:25 مساء
بطولة دورة الألعاب الأفريقية (أرشيفية : إنترنت)

تصدرت مصر جدول ترتيب الميداليات بعد ختام منافسات أمس الأربعاء، في دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وجاء احتلال مصر الصدارة بعد تحقيقها 30 ميدالية (8 ذهب، و12 فضة و9 برونز)، وبعدها الجزائر بـ21 ميدالية (7 ذهب، و6 فضة و8 برونز)، وحلت ثالثا جنوب أفريقيا بـ14 ميدالية (7 ذهب، و5 فضة و2 برونز).

وحلت في المركز الرابع المغرب بـ21 ميدالية (5 ذهب و9 فضة و7 برونز)، وفي المركز الخامس جاءت تونس بـ16 ميدالية (3 ذهب، و5 فضبة و8 برونز)، وسادسا ساحل العاج بـ3 ميداليات ذهبية.

وفي المركز السابع جاءت الغابون بـ4 ميداليات (2 ذهب و2 برونز)، وثامنا الكاميرون بـ 4 ميداليات (1 ذهب، و1 فضة و2 برونز)، وتاسعا ناميبيا بميدليتين (1 ذهب، و1 فضة)، وعاشرا وأخيرا نيجيريا بـ3 ميداليات (1 ذهب، و2 برونز).

وتقام فعاليات دورة الألعاب الأفريقية خلال الفترة من 19 حتى 31 أغسطس الجاري، بمشاركة 54 دولة أفريقية.

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