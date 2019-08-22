رسميا.. الليبي أحمد شلبي في الاتحاد السكندري

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أغسطس 2019, 05:31 مساء
المدافع الدولي الليبي أحمد شلبي (صفحة الاتحاد السكندري عبر فيسبوك)

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري المصري في التعاقد مع المدافع الدولي الليبي أحمد شلبي، لاعب نادي أهلي بنغازي والمنتخب الليبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نادي الاتحاد الذي ينشط في الدوري المصري الممتاز، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، أن اللاعب وقع على عقود انضمامه لزعيم الثغر، بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارا من موسم (2019-2020)، في إطار حرص النادي على تدعيم صفوفه وخاصة خط الدفاع بلاعبين مميزين في هذا المركز المهم.

وقال النادي إن التعاقد مع شلبي جاء وفقا للرؤية الفنية واختيار طلعت يوسف المدير الفني للفريق، حيث سبق له التدريب في ليبيا من خلال نادي أهلي طرابلس وعلى دراية كاملة بإمكانات وقدرات المدافع الدولي.

ومثّل شلبي أهلي بنغازي في العديد من المواسم كلاعب أساسي، كما تم استدعاؤه في العديد من المناسبات لتمثيل المنتخب الوطني الليبي خاصة في تصفيات كأس العالم الماضي، رفقة المدير الفني الليبي جلال الدامجة.

كما كان صاحب الـ(25 عاما) ضمن قائمة المنتخب الليبي تحت قيادة فوزي العيساوي المدير الفني لمنتخب ليبيا خلال تصفيات التأهل لبطولة الأمم بمصر 2019.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تصعيد جديد من الوداد المغربي في أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا
رياضة عالمية
يوفنتوس يقتحم مفاوضات نيمار بديبالا بعد تعثر برشلونة والريال يراقب
رياضة عالمية
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
بعد واقعة الفيزياء.. «الجربي» يطمئن على خلو امتحانات اليوم من الأخطاء
ليبيا
من ضابط مغمور إلى رأس الدولة.. محطات في حياة البرهان حاكم السودان الجديد
عربى
إصلاح تاريخي.. السعودية تخفف القيود المفروضة على سفر النساء
عربى
«تعليم الوفاق» تطمئن طلاب الثانوية بعد أخطاء امتحان الفيزياء
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
السجن 30 عامًا لتاجر أسلحة أردني باع صواريخ أرض- جو لمسلحين في ليبيا
ليبيا
كاركاتير خيري - أولوية الطيران!
كاريكاتير
الككلي: هناك أدلة حول فساد الكرة في ليبيا ورئيس اتحاد فرعي لا يقرأ ولا يكتب
رياضة محلية
رسميًا.. برشلونة يعلن إصابة نجمه وغيابه 37 يومًا
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتكار سروال يحسن الأداء أثناء الركض