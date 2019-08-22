رسميا.. الليبي أحمد شلبي في الاتحاد السكندري

المدافع الدولي الليبي أحمد شلبي (صفحة الاتحاد السكندري عبر فيسبوك)

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري المصري في التعاقد مع المدافع الدولي الليبي أحمد شلبي، لاعب نادي أهلي بنغازي والمنتخب الليبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نادي الاتحاد الذي ينشط في الدوري المصري الممتاز، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، أن اللاعب وقع على عقود انضمامه لزعيم الثغر، بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارا من موسم (2019-2020)، في إطار حرص النادي على تدعيم صفوفه وخاصة خط الدفاع بلاعبين مميزين في هذا المركز المهم.

وقال النادي إن التعاقد مع شلبي جاء وفقا للرؤية الفنية واختيار طلعت يوسف المدير الفني للفريق، حيث سبق له التدريب في ليبيا من خلال نادي أهلي طرابلس وعلى دراية كاملة بإمكانات وقدرات المدافع الدولي.

ومثّل شلبي أهلي بنغازي في العديد من المواسم كلاعب أساسي، كما تم استدعاؤه في العديد من المناسبات لتمثيل المنتخب الوطني الليبي خاصة في تصفيات كأس العالم الماضي، رفقة المدير الفني الليبي جلال الدامجة.

كما كان صاحب الـ(25 عاما) ضمن قائمة المنتخب الليبي تحت قيادة فوزي العيساوي المدير الفني لمنتخب ليبيا خلال تصفيات التأهل لبطولة الأمم بمصر 2019.