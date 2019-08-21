رسميًا.. الليبي بدر حسن في الباطن السعودي

اللاعب الليبي بدر حسن (أرشيفية - إنترنت)

أعلن نادي الباطن السعودي، بشكل رسمي، تعاقده مع الدولي الليبي بدر حسن، متوسط ميدان فريق نادي الأهلي طرابلس.

ونشر النادي السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، صورة للنجم الليبي، وهو يرتدي قميص الفريق، ليصبح ضمن قائمته للموسم الجديد (2019-2020).

ولعب بدر حسن، لاعب فريق الصالات لكرة القدم مع نادي الأهلي طرابلس وقضى معه عدة مواسم في وسط الميدان.

ويتميز الدولي الليبي بالسرعة والانقضاض، ما أدى إلى أن المنتخب الليبي استدعاه في العديد من المناسبات.

وخاض اللاعب في الأسابيع الماضية تجارب مع فريق الأفريقي التونسي ولم يصل معه لاتفاق ليقرر اللعب في الدوري السعودي.