حسين العبيدي ينضم إلى القناة المصري

انتقل اللاعب الليبي حسين العبيدي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة وهو أحد فرق الدوري المصري الممتاز ب.
العبيدي صاحب الـ(22 عامًا) سبق وأن لعب في عدد من الأندية الليبية آخرها الصقور لموسم واحد، قادمًا من فريق بنغازي الجديدة.
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