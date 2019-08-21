السباح حسونة يحتل المركز الرابع في مجموعته بدورة الألعاب الأفريقية

السباح الليبي عدي حسونة (أرشيفية : إنترنت)

حل السباح الليبي عدي حسونة، في المركز الرابع بمجموعته في سباق الـ 100 متر حرة، وذلك في منافسات دورة الألعاب الأفريقية، المقامة حاليًا في المغرب، بزمن 52.96 ث.

وتصدر السباح المصري، علي خلف الله، المجموعة بزمن 50.62 ث، وتلاه السباح الجزائري مهدي بن باره بزمن 52.55 ث.

وشارك في منافسات سباق الـ100 متر حرة، 32 سباحًا، تم توزيعهم على 5 مجموعات، وستعلن اللجنة المنظمة في وقت لاحق أسماء المتأهلين للمرحلة الثانية.

وتقام فعاليات دورة الألعاب الأفريقية، خلال الفترة من 19 حتى 31 أغسطس الجاري، بمشاركة 54 دولة أفريقية.