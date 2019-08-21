بالصور: الجزائر ترفع درجة الاستعداد في منتخب صالات ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أغسطس 2019, 05:22 مساء
المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم داخل الصالات يواصل تدريباته (المركز الإعلامي)

يواصل المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم داخل الصالات تدريباته بمعسكره الداخلي بمدينة طرابلس استعدادا لمواجهة المنتخب الجزائري في شهر أكتوبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية داخل الصالات بالمغرب 2020.

وتجرى الاستعدادات للديربي العربي بقوة حيث تواجد جميع اللاعبين في الحصة التدريبية بعد انتظام لاعبي المنطقة الشرقية تحت إشراف المدرب العام عبد الباسط النعاس الذي يشرف على تدريب الفريق رفقة مساعده المدرب أشرف الدرسي، وفقا لما كشفته صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر «فيسبوك»، الأربعاء.

ويخوض اللاعبون التدريبات الصباحية بمضمار المدينة الرياضية في طرابلس والفترة المسائية بنادي الاتحاد بهدف رفع اللياقة البدنية والفنية لدى جميع اللاعبين دون استثناء للدفاع بقوة عن سمعة الكرة الليبية داخل الصالات.

كانت كرة القدم داخل الصالات قد حققت العديد من النتائج الإيجابية على المستوى المحلي والأفريقي والعربي والعالمي وشهدت ركودا في الأعوام الأخيرة بسبب عدم الاهتمام من جانب الاتحاد العام وقلة الإمكانيات الأمر الذي شهد تغيرا في الفترة الأخيرة ليتم التركيز على الفريق الحالي للعودة إلى دائرة الضوء ومنصات التتويج.

المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم داخل الصالات يواصل تدريباته (المركز الإعلامي)
المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم داخل الصالات يواصل تدريباته (المركز الإعلامي)
المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم داخل الصالات يواصل تدريباته (المركز الإعلامي)
المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم داخل الصالات يواصل تدريباته (المركز الإعلامي)
المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم داخل الصالات يواصل تدريباته (المركز الإعلامي)
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