ليبيا سادس تجديف أفريقيا عبر عبدالسلام سعيد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 21 أغسطس 2019, 05:18 مساء
لاعب التجديف الليبي عبدالسلام سعيد يحرز الترتيب السادس (إنترنت)

حل لاعب التجديف الليبي عبدالسلام سعيد، اليوم الأربعاء، في الترتيب السادس ضمن سباق التجديف لـ1000 متر بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب بزمن 4.00.78 دقيقية.

وجاءت التراتيب النهائية للسباق لتشهد تتويج التونسي محمد التائب بالذهب بزمن 3.21.16 دقيقة والفضية للاعب المصري عبدالخالق البنان بزمن 3.23.63 دقيقية والبرونزية للجزائري أسامه الحبيشي بزمن 3.31.63 دقيقة.

وجاء رابعًا العاجي فرانك كوديو بزمن 3.47.09 دقيقة وخامسًا المغربي عبدالسلام السرموح بزمن 3.53.94 دقيقة وسادسًا الليبي عبدالسلام سعيد بزمن 4.00.78 دقيقة.

وتقام غدًا الخميس مشاركة لاعب التجديف الليبي حسين قنبور في سباق 500 متر ضمن فعاليات الدورة المقامة في المغرب منذ الإثنين الماضي، حيث تشارك ليبيا في عدة ألعاب مختلفة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يوفنتوس يقتحم مفاوضات نيمار بديبالا بعد تعثر برشلونة والريال يراقب
رياضة عالمية
من ضابط مغمور إلى رأس الدولة.. محطات في حياة البرهان حاكم السودان الجديد
عربى
إصلاح تاريخي.. السعودية تخفف القيود المفروضة على سفر النساء
عربى
«تعليم الوفاق» تطمئن طلاب الثانوية بعد أخطاء امتحان الفيزياء
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
السجن 30 عامًا لتاجر أسلحة أردني باع صواريخ أرض- جو لمسلحين في ليبيا
ليبيا
كاركاتير خيري - أولوية الطيران!
كاريكاتير
الككلي: هناك أدلة حول فساد الكرة في ليبيا ورئيس اتحاد فرعي لا يقرأ ولا يكتب
رياضة محلية
رسميًا.. برشلونة يعلن إصابة نجمه وغيابه 37 يومًا
رياضة عالمية
الجيش الأميركي يجرب «الصاروخ المحظور» منذ 30 عامًا ويعلن نجاحه
دولى
إيرادات السياحة في تونس تقفز إلى 3.16 مليار دينار في أغسطس
اقتصاد
تقرير: الجيش الأميركي «في مرحلة الضمور» والهيمنة العسكرية تتراجع في المحيط ...
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«فيسبوك» تتيح لمستخدميها تحكّما أكبر ببياناتهم الشخصية