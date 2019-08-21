ليبيا سادس تجديف أفريقيا عبر عبدالسلام سعيد

لاعب التجديف الليبي عبدالسلام سعيد يحرز الترتيب السادس (إنترنت)

حل لاعب التجديف الليبي عبدالسلام سعيد، اليوم الأربعاء، في الترتيب السادس ضمن سباق التجديف لـ1000 متر بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب بزمن 4.00.78 دقيقية.

وجاءت التراتيب النهائية للسباق لتشهد تتويج التونسي محمد التائب بالذهب بزمن 3.21.16 دقيقة والفضية للاعب المصري عبدالخالق البنان بزمن 3.23.63 دقيقية والبرونزية للجزائري أسامه الحبيشي بزمن 3.31.63 دقيقة.

وجاء رابعًا العاجي فرانك كوديو بزمن 3.47.09 دقيقة وخامسًا المغربي عبدالسلام السرموح بزمن 3.53.94 دقيقة وسادسًا الليبي عبدالسلام سعيد بزمن 4.00.78 دقيقة.

وتقام غدًا الخميس مشاركة لاعب التجديف الليبي حسين قنبور في سباق 500 متر ضمن فعاليات الدورة المقامة في المغرب منذ الإثنين الماضي، حيث تشارك ليبيا في عدة ألعاب مختلفة.