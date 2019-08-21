حكم ليبي في كأس العالم بالبرازيل

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 21 أغسطس 2019, 05:11 مساء
الحكم الليبي عطية محمد (المركز الإعلامي)

اختارت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الحكم المساعد الدولي الليبي عطية محمد ضمن نخبة الحكام المكلفين بإدارة مباريات نهائيات كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما والتي ستقام نهائياتها بملاعب البرازيل.

يقام كأس العالم المقرر ظهور الحكم الليبي عطية محمد فيه بداية من 26 أكتوبر المقبل الأمر الذي دفع مسؤولي اتحاد الكرة الليبية لمساندة الحكم المساعد وتذليل كافة الصعاب أمامه بهدف إعداده للحدث العالمي.

كما تقدم رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم وجميع العاملين بالتهنئة لسفير التحكيم الدولي لحصوله على هذه الثقة وهذا الاختيار متمنين له التوفيق ورفعه سمعة التحكيم الليبي في المحافل الدولية.

كان المساعد عطية قدم مستويات جيدة خلال خوضه عدة مباريات كمساعد في بطولة نهائيات الأمم الأفريقية الأخيرة بمصر.

الحكم الليبي عطية محمد (المركز الإعلامي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إصلاح تاريخي.. السعودية تخفف القيود المفروضة على سفر النساء
عربى
الككلي: هناك أدلة حول فساد الكرة في ليبيا ورئيس اتحاد فرعي لا يقرأ ولا يكتب
رياضة محلية
رسميًا.. برشلونة يعلن إصابة نجمه وغيابه 37 يومًا
رياضة عالمية
الجيش الأميركي يجرب «الصاروخ المحظور» منذ 30 عامًا ويعلن نجاحه
دولى
إيرادات السياحة في تونس تقفز إلى 3.16 مليار دينار في أغسطس
اقتصاد
تقرير: الجيش الأميركي «في مرحلة الضمور» والهيمنة العسكرية تتراجع في المحيط ...
دولى
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة: احتفالات.. ومخاوف
عربى
قنونو: إسقاط طائرة إماراتية مسيرة هاجمت مطار مصراتة
ليبيا
المسماري يؤكد استمرار الاشتباكات في مرزق واستهداف الكلية الجوية بمصراتة
ليبيا
لأول مرة في التاريخ.. مصر تتوج بمونديال كرة اليد للناشئين
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - ... وانعقاد لساني
كاريكاتير
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«تعليم الوفاق» تطمئن طلاب الثانوية بعد أخطاء امتحان الفيزياء