حكم ليبي في كأس العالم بالبرازيل

الحكم الليبي عطية محمد (المركز الإعلامي)

اختارت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الحكم المساعد الدولي الليبي عطية محمد ضمن نخبة الحكام المكلفين بإدارة مباريات نهائيات كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما والتي ستقام نهائياتها بملاعب البرازيل.

يقام كأس العالم المقرر ظهور الحكم الليبي عطية محمد فيه بداية من 26 أكتوبر المقبل الأمر الذي دفع مسؤولي اتحاد الكرة الليبية لمساندة الحكم المساعد وتذليل كافة الصعاب أمامه بهدف إعداده للحدث العالمي.

كما تقدم رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم وجميع العاملين بالتهنئة لسفير التحكيم الدولي لحصوله على هذه الثقة وهذا الاختيار متمنين له التوفيق ورفعه سمعة التحكيم الليبي في المحافل الدولية.

كان المساعد عطية قدم مستويات جيدة خلال خوضه عدة مباريات كمساعد في بطولة نهائيات الأمم الأفريقية الأخيرة بمصر.

الحكم الليبي عطية محمد (المركز الإعلامي)