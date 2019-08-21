الطيب رئيسًا لنادي العروبة بالعجيلات

فريق الكرة بنادي العروبة بالعجيلات (إنترنت)

عقدت الجمعية العمومية لنادي العروبة بالعجيلات، أمس الثلاثاء، اجتماعها الانتخابي بمقر النادي واختارت فيه الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بالإجماع قائمة تضم مصباح عبد الله الورشفاني رئيسًا للجمعية العمومية وعضوية عادل سالم المصري وأحمد علي أبوقيلة.

كما شملت القائمة الدكتور فوزي الطيب رئيسًا لمجلس الإدارة، ونائبه التومي شلفوح، والمسؤول المالي مسعود الجليدي والمسؤول القانوني عبدالحكيم زغيل، وعضوية كل من مسعود مهاره وشرف الدين الدالي ومحمد كشكوش.

أشرف على الانتخابات لجنة برئاسة حسام المهدي وعضوية بدروش عريبي وأبوبكر زايد ومراد طقطاقه.

يذكر أن الطيب عمل نائبًا لعدد من رؤساء نادي العروبة في منتصف التسعينات ولمدة تزيد على 15 عامًا وفي مقدمتهم الرؤساء السابقون عبدالله فضل وفتحي التومي وصبو زغيل.

يشار إلى أن نادي العروبة بالعجيلات تأسس في العام 1957ويقع غرب طرابلس بـ 84 كلم، وأبرز إنجازات فريقه الأول لكرة القدم حصوله في الموسم الرياضي 2004/ 2005 على لقب وصيف الدوري الممتاز، وتأهله للدور نصف النهائي لمسابقة الكأس.