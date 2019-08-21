ليبيا وغانا فى الملاكمة الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 21 أغسطس 2019, 04:17 مساء
جانب من منافسات الملاكمة الليبية (المركز الإعلامي)


تنطلق اليوم الأربعاء بالمغرب بطولة الملاكمة بدورة الألعاب الأفريقية وسط مشاركة ليبية بملاكمين في وزن 63 كلج وهما عبدالباسط خير ويواجه الغاني عمر عبدالوهاب وفى وزن 69 إبراهيم الساحلي ويواجه في الدور الثاني الفائز من مباراة بطلي بتسوانا والرأس الأخضر.

سبق وودع الأحد الماضي منتخب الجودو الليبي دورة الألعاب الأفريقية مبكرًا وقبل الافتتاح الرسمي الإثنين ليخرج لاعبو ليبيا من الدور التمهيدي.

وجاء افتتاح منافسات الجودو لوزن تحت وفوق ١٠٠ كيلو غرام بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، حيث خرج من الدور التمهيدي الرياضي محمد السنوسي في وزن تحت 100 كيلو غرام بخسارته بثلاث نقاط أمام منافسه ساموز كوسين، فضلًا عن خسارة في وزن فوق 100 كيلو غرام.

بذلك تنتهي لعبة الجودو بالنسبة للمشاركة الليبية في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب بخروج مبكر من الأدوار التمهيدية، وكانت الطائرة الشاطئية خرجت هي الأخرى من الأدوار التمهيدية وتلعب على المراكز الترتيبية.

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