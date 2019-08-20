بن حريز يكشف أسرار جديدة حول مخالفات الأولمبية الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 20 أغسطس 2019, 04:50 مساء
رئيس الاتحاد الليبي السابق للقوة البدنية عبدالمنعم بن حريز (أرشيفية : الإنترنت)

انتقد رئيس الاتحاد الليبي السابق للقوة البدنية عبدالمنعم بن حريز سياسية اللجنة الأولمبية الليبية واعتبر أن قياداتها لا تفكر إلا في الانتخابات في كل دورة أولمبية بتحديد من مع ومن ضد من لتكوين أحزاب من رؤساء الاتحادات.

وقال حريز في تصريحات تلفزيونية لقناة «ليبيا روحها الوطن» الإثنين «إن استقالة أمين الصندوق الصديق الفوناس جاءت لأنه ليس في صف رئيس الأولمبية ونائبه، فطيلة تولي رئاسة اتحاد القوة البدنية لمدة عامين لم يعقد اجتماعاً للجمعية العمومية باعتباري عضوًا فيها».

وأضاف «الميزانيات لا تعرض على الأعضاء ولا يعرفون شيئًا عن الاستثمار كذلك لا يعرفون بعض أعضاء مكتب الإعلام بالأولمبية».

وتشهد الساحة الرياضية سجالًا ونقاشًا وتبادلًا للاتهامات بين عدة أطراف على خلفية استقالة أمين صندوق الأولمبية الصديق الفوناس التي وجدت تفاعلًا كبيرا.

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