استكمال دوري أشبال اليد بالمنطقة الثانية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 20 أغسطس 2019, 03:10 مساء
جانب من منافسات كرة اليد الليبية على صعيد الشباب (أرشيفية : الإنترنت)

قرر اتحاد كرة اليد بالمنطقة الثانية استكمال دوري أشبال اليد لمرحلة الإياب بداية من الثالث من سبتمبر المقبل بمشاركة فرق النجمة والنصر والأهلي بنغازي وقاريونس وبنغازي الجديدة.

وفي أولى المباريات يلتقي النجمة مع النصر والأهلي بنغازي يتبارى مع بنغازي الجديدة وفي باقي المباريات يلتقي الجمعة (6 سبتمبر) النجمة مع قاريونس بينما يقابل النصر نظيره الأهلي بنغازي.

ويشهد يوم الثلاثاء (10 سبتمبر) لقائي النصر مع بنغازي الجديدة والأهلي بنغازي مع قار يونس، بينما الجمعة (13 سبتمبر) يتبارى الأهلي بنغازي مع النجمة وقاريونس مع بنغازي الجديدة، وفي يوم الثلاثاء (17 سبتمبر) يلتقي النصر مع قاريونس والنجمة يواجه بنغازي الجديدة.

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