صولة يبدع في فوز الرفاع البحريني على حساب طاهر اتحاد طنجة

الطاهر وصولة في لقطة جماعية عقب المباراة (إنترنت)

تألق المحترف الليبي محمد صولة مع الرفاع البحريني في مواجهة اتحاد طنجة المغربي، وفاز فريقه بهدفين دون مقابل في المغرب، ضمن ذهاب تصفيات بطولة الأندية العربية لنسخة كأس محمد السادس، الأحد.

برز صولة في المباراة بشكل كبير خصوصا في الشوط الثاني، حيث ساهم في أداء هجومي كجناح متنوع ما بين الجبهة اليمنى واليسرى، حيث سدد 3 تسديدات 2 خارج المرمى وواحدة في القائم، كما صنع الهدف الثاني لفريقه قبل أن يخرج في الدقيقة 89.

أما الليبي الثاني في المباراة صالح الطاهر المحترف بصفوف اتحاد طنجة لعب أول مباراة رسمية له مع فريقه المغربي الجديد، وكان معزولا تماما وسدد ضربة رأسية في الدقائق الأخيرة تصدى لها حارس مرمى الرفاع بصعوبة لتنتهي المباراة بفوز الرفاع بهدفين دون مقابل في انتظار مباراة الإياب التي ستقام في البحرين.

الليبي محمد صولة المحترف في الرفاع البحريني (إنترنت)

الليبي محمد صولة المحترف في الرفاع البحريني (إنترنت)