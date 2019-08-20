الاتحاد الليبي لبناء الأجسام يعلن شروطه الرسمية للصرف

أكد المكتب التنفيذي للاتحاد العام الليبي لبناء الأجسام واللياقة البدنية خلال اجتماع عقده في طرابلس، الأحد، على أن الاتحاد الليبي يتكفل وملتزم فيما يخص بمصاريف ودعم المنتخب الوطني في المشاركات الدولية فقط كما ينص النظام الأساسي واللوائح والقوانين المتعارف عليها بالاتحادات الرياضية والبطولات التي تندرج ضمن رزنامة الاتحاد الليبي والبرنامج العام للعبة.

كما شدد الاتحاد على البطولات التي سيتم دعمها ماليا بتوفير كل احتياجات المنتخب الليبي أثناء المشاركة بحسب اللجنة الإعلامية للاتحاد فإن البطولات التي سيتم دعمها هي بطولة المغرب العربي والبطولة العربية وبطولة أفريقيا وبطولة البحر الأبيض المتوسط وبطولة العالم.

كما أن آلية اختيار عناصر المنتخب الوطني لتمثيل ليبيا ستتم عن طريق القنوات التي يتم اعتمادها من قبل الاتحاد أما باقي البطولات الأخرى فإن الاتحاد غير ملزم بالصرف عليها ماليا ودعمها لأنها لا تتبع الخارطة ومنظومة الاتحاد الليبي للعبة وفق البرنامج العام الذي وضعه الاتحاد الدولي.

وأوضح المكتب التنفيذي أن دور الاتحاد في هذه الحالة هو دور لوجستي ومعنوي فقط مثل إصدار مراسلات داعمة وإجراءات فنية وإدارية وغيرها بشرط بعد التأكد بأن البطولة التي سيشارك فيها الرياضي تتبع الاتحاد الدولي (IFPP) المنتسب له الاتحاد الليبي.