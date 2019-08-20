وداع مبكر للجودو الليبي والطائرة الشاطئية قبل افتتاح الألعاب الأفريقية

منافسات سابقة في الجودو (أرشيفية : الإنترنت)

ودع الأحد منتخب الجودو الليبي دورة الألعاب الأفريقية مبكرا وقبل الافتتاح الرسمي أمس الإثنين ليخرج لاعبو ليبيا من الدور التمهيدي.

جاء افتتاح منافسات الجودو لوزن تحت وفوق ١٠٠ كيلو غرام بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، حيث خرج من الدور التمهيدي الرياضي محمد السنوسي في وزن تحت 100 كيلو غرام بخسارته بثلاث نقاط أمام منافسه ساموز كوسين، فضلا عن خسارة في وزن فوق 100 كيلو غرام.

بذلك تنتهي لعبة الجودو بالنسبة للمشاركة الليبية في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب بخروج مبكر من الأدوار التمهيدية، وكانت الطائرة الشاطئية خرجت هي الأخرى من الأدوار التمهيدية وتلعب على المراكز الترتيبية.