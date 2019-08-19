استثناء لاعبي الأهلي بنغازي من الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني

لاعبو الأهلي بنغازي الأول لكرة القدم. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

أعلن نادي الأهلي بنغازي، أنه توصل إلى اتفاق مع إدارة المنتخبات الوطنية، يسمح له باستثناء لاعبيه من الاستدعاء لمعسكر المنتخب الأول المقرر إقامته في المغرب خلال الفترة من 30 أغسطس الجاري وحتى 12 سبتمبر المقبل؛ استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وكشف النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، الإثنين، أن استثناء لاعبيه من الاستدعاء لمعسكر المنتخب الأول بسبب إنشغال الأهلي بالاستعداد لمباراة الذهاب في كأس محمد السادس للأندية الأبطال أمام فريق الإسماعيلي المصري.

موعد مباراة الذهاب ستكون في مصر في 6 سبتمبر والإياب يوم 27 سبتمبر على أرض الأهلي بنغازي، ومن المحتمل أن تقام بتونس.

وكان فريق الأهلي بنغازي خاض معسكرًا خارجيًّا قبل عيد الأضحى بتونس استعدادًا للمباراة، وأجرى عددًا من المباريات الودية مع فرق تونسية وجزائرية، كما جددت إدارة النادي عقد اللاعب الشامخ العبيدي ليستقر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.