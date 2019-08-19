العماري يكشف عن الهدف الرئيسي لمعسكر منتخب ليبيا للكرة المصغرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أغسطس 2019, 08:16 مساء
المدير الإداري للمنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة سالم العماري. (صفحة اتحاد الكرة عبر فيسبوك)

كشف المدير الإداري للمنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة سالم العماري، عن الهدف الرئيسي لإقامة معسكر المنتخب بمدينة مصراتة.

وقال العماري في تصريحات للصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة، عبر «فيسبوك»، إن المعسكر الذي يستمر حتى يوم 23 أغسطس الجاري، يضم 26 لاعبًا.

وأوضح العماري، أن الهدف الرئيسي لإقامة المعسكر في مصراتة هو اختيار القائمة الأساسية التي ستضم 15 لاعبًا فقط، لخوض منافسات بطولة كأس العالم التي تستضيفها أستراليا شهر أكتوبر المقبل.

ونشرت صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة، أمس الأحد، صورًا وفيديوهات من تدريبات المنتخب الوطني، في تجمعه الأول، تحت إشراف المدرب الوطني عبد الباسط العكروت، بملعب نادي السويحلي في مصراتة.

فعاليات النسخة الرابعة من مونديال العالم لكرة القدم المصغرة، تقام بمدينة بيرث بأستراليا خلال الفترة من 1 إلى 11 أكتوبر  2019، بمشاركة 31 منتخبًا عالميًّا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيرادات السياحة في تونس تقفز إلى 3.16 مليار دينار في أغسطس
اقتصاد
تقرير: الجيش الأميركي «في مرحلة الضمور» والهيمنة العسكرية تتراجع في المحيط ...
دولى
السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة: احتفالات.. ومخاوف
عربى
لأول مرة في التاريخ.. مصر تتوج بمونديال كرة اليد للناشئين
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - ... وانعقاد لساني
كاريكاتير
جهاز مكافحة الظواهر السلبية يبدأ حملته الأمنية في بنغازي
ليبيا
اتحاد السلة يفجر الأسئلة الصعبة حول الاستبعاد الغامض من المشاركة الأفريقية
رياضة محلية
مطالب ليبية بكشف المتورطين الثلاثة في قضية تحريض باكيتا وكلمنتي
رياضة محلية
ذكريات أغسطس تعيد قصة عبد السلام أصغر هداف ليبي قبل 21 عامًا
رياضة محلية
نورلاند يلتقى سلامة ويرحب بفرصة لقائه شخصيات سياسية ليبية
ليبيا
وصول أول رحلة إلى مطار سبها بعد 5 سنوات من الإغلاق
ليبيا
في مثل هذاليوم ودعنا القاضي والشاعر عبدربه فضيل الغناي
ثقافة وفن
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيديو: الدبابات الروسية تحطم الأرقام القياسية في الألعاب العسكرية الدولية