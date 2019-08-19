العماري يكشف عن الهدف الرئيسي لمعسكر منتخب ليبيا للكرة المصغرة

المدير الإداري للمنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة سالم العماري. (صفحة اتحاد الكرة عبر فيسبوك)

كشف المدير الإداري للمنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة سالم العماري، عن الهدف الرئيسي لإقامة معسكر المنتخب بمدينة مصراتة.

وقال العماري في تصريحات للصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة، عبر «فيسبوك»، إن المعسكر الذي يستمر حتى يوم 23 أغسطس الجاري، يضم 26 لاعبًا.

وأوضح العماري، أن الهدف الرئيسي لإقامة المعسكر في مصراتة هو اختيار القائمة الأساسية التي ستضم 15 لاعبًا فقط، لخوض منافسات بطولة كأس العالم التي تستضيفها أستراليا شهر أكتوبر المقبل.

ونشرت صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة، أمس الأحد، صورًا وفيديوهات من تدريبات المنتخب الوطني، في تجمعه الأول، تحت إشراف المدرب الوطني عبد الباسط العكروت، بملعب نادي السويحلي في مصراتة.

فعاليات النسخة الرابعة من مونديال العالم لكرة القدم المصغرة، تقام بمدينة بيرث بأستراليا خلال الفترة من 1 إلى 11 أكتوبر 2019، بمشاركة 31 منتخبًا عالميًّا.