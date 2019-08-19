إعلان قائمة المنتخب الوطني استعدادًا لتصفيات أمم أفريقيا 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أغسطس 2019, 05:37 مساء
لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم. (صفحة اتحاد الكرة عبر فيسبوك)

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الإثنين، قائمة المنتخب الوطني، المستدعاة للمعسكر الخارجي بالمملكة المغربية خلال الفترة من 30 أغسطس الجاري وحتى 12 سبتمبر المقبل؛ وذلك استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وضمت القائمة وفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الليبي عبر «فيسبوك» 26 لاعبًا وهم: «أحمد عبد السلام عزاقة، ومراد الوحيشي، وفتحي صابر، وناجي دراء، وأحمد التربي، ومعتصم صبو، وعبد الرحيم التريكي، وسعد أجباره، ومحمد العياط، ومحمود عكاشة، وأحمد المقصي، ومحمد الشتيوي، والمعتصم المصراتي، ومهند مصطفى مدين، وأحمد بن علي، ومحمد التوهامي الهداج، وربيع الشادي، ومفتاح طقطق، وحمدو الهوني، ومؤيد اللافي، ومحمد مكاري، خالد المريمي، سالم بالعيد، أنيس السلتو، ومعتز المهدي، وصالح طاهر».

وأسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 عن وقوع المنتخب الليبي في المجموعة العاشرة إلى جانبه منتخبات: (تونس – تنزانيا – غينيا الإستوائية).

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