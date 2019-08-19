الغنودي ينضم للقوة الجوية العراقية من الأهلي طرابلس

المهاجم محمد الغنودي (إنترنت)

تعاقدت إدارة نادي القوة الجوية العراقي مع اللاعب الليبي المهاجم محمد الغنودي قادما من الأهلي طرابلس.

وبحسب الصفحة الرسمية الحصرية للمنتخبات فإن الغنودي سوف يلتحق بمعسكر الفريق العراقي بلبنان الذي يبدأ اليوم الإثنين معسكره.

برز الغنودي هداف الأهلي طرابلس في العديد من المواسم كما لعب أدوارا مهمة مع المنتخب الوطني بتسجيل الأهداف الحاسمة في العديد من المباريات وتسجيل ركلات الجزاء وسبق له أن احترف في فريق شباب الساورة الجزائري الموسم الماضي لكنه فضل العودة إلى فريقه الأهلي طرابلس عن الاحتراف قبل أن تتعثر مسابقة الدوري الليبي الممتاز بسبب الأحداث السياسية.