منتخب ليبيا للصالات يترقب وصول لاعبي المنطقة الشرقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 19 أغسطس 2019, 02:42 مساء
طرابلس تستقبل معسكر المنتخب لكرة الصالات (المركز الإعلامي)

انطلق مساء أمس الأحد بمدينة طرابلس وداخل قاعة نادي الاتحاد المعسكر التدريبي الداخلي للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات الذي يتأهب للقاء المنتخب الجزائري ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للصالات بالمغرب مطلع العام المقبل.

وبحسب الصفحة الرسمية للاتحاد تواجد في الحصة التدريبية الأولى تحت إشراف المدرب العام عبد الباسط النعاس 14 لاعبا في انتظار التحاق لاعبي المنطقة الشرقية الذين سيتواجدون اليوم الإثنين رفقة مساعد المدرب أشرف الدرسي لحضور الحصة التدريبية الصباحية بمضمار المدينة الرياضية طرابلس والفترة المسائية بنادي الاتحاد.

كانت كرة القدم داخل الصالات قد حققت العديد من النتائج الايجابية على المستوى المحلي والأفريقي والعربي والعالمي وشهدت ركودا في الأعوام الأخيرة بسبب عدم الاهتمام من جانب الاتحاد العام وقلة الإمكانيات.

طرابلس تستقبل معسكر المنتخب لكرة الصالات (المركز الإعلامي)
طرابلس تستقبل معسكر المنتخب لكرة الصالات (المركز الإعلامي)
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