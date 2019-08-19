6396 رياضيا فى افتتاح دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب.. الإثنين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 19 أغسطس 2019, 02:29 مساء
مراسم دورة سابقة بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

يشهد ملعب الأمير عبدالله بالرباط اليوم الإثنين مراسم افتتاح دورة الألعاب الأفريقية في نسختها الثانية عشرة والتي تتواصل حتى الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري بمشاركة 6396 لاعبا بالإضافة إلى 2000 من حكام ومدربين وإداريين يمثلون 54 بلدا.

ليبيا تشارك في الحدث الأفريقي بـ 29 لاعبا في ألعاب الجودو والطائرة الشاطئية والتايكواندو والكاراتيه والسباحة والتجديف والمبارزة والدراجات وألعاب القوى والشطرنج والملاكمة والأثقال والقوس والسهم حيث بدأت المنافسات في بعض الألعاب بمشاركة ليبية أخرها في الجودو دون تحقيق نتائج ايجابية.

تاريخ الألعاب
الانطلاقة بالكونغو 1965 والثانية نيجيريا 1973 والثالثة الجزائر 1978 والرابعة كينيا 1987 والخامسة مصر 1991 والسادسة زيمبابوي 1995 والسابعة جنوب أفريقيا 1999 والثامنة نيجيريا 2003 والتاسعة الجزائر 2007 والعاشرة موزمبيق 2011 والحادية عشرة الكونغو 2015 والثانية عشرة المغرب 2019.

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