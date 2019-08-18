منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة يبدأ استعداداته لمونديال أستراليا

جانب من تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة. (صفحة اتحاد الكرة عبر فيسبوك)

واصل المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة، تحضيراته استعدادا لمشاركته في بطولة كأس العالم التي ستقام في أستراليا في شهر أكتوبر المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة، عبر «فيسبوك»، صورًا وفيديوهات من تدريبات المنتخب الوطني، في تجمعه الأول، والذي أُقيم صباح اليوم الأحد، تحت إشراف المدرب الوطني عبد الباسط العكروت، بملعب نادي السويحلي في مدينة مصراتة.

ووضعت قرعة البطولة المنتخب الليبي في المجموعة الثانية مع منتخبات السعودية والمجر وإنجلترا.

فعاليات النسخة الرابعة من مونديال العالم لكرة القدم المصغرة، تقام بمدينة بيرث بأستراليا خلال الفترة من 1 إلى 11 أكتوبر 2019، بمشاركة 31 منتخبًا عالميًا.