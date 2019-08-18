المحترفان الليبيان الطاهر وصولة في مواجهة عربية على أرض المغرب.. الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 18 أغسطس 2019, 04:41 مساء
اللاعب الليبي المحترف في الدوري البحريني محمد صولة (أرشيفية : الإنترنت)

يستقبل ملعب محمد الخامس في المغرب، مساء اليوم الأحد، مباراة تجمع فريق اتحاد طنجة، الذي يضم اللاعب الليبي والوافد الجديد للفريق صالح الطاهر، أمام فريق الرفاع البحريني، الذي يضم في المقابل اللاعب الليبي المحترف في الدوري البحريني محمد صولة ضمن تصفيات بطولة الأندية العربية للأبطال في مباراة الذهاب.

وتقام مباراة الإياب في البحرين خلال أسبوعين ضمن نفس الفعاعليات لتتجدد المواجهات الليبية غير المباشرة على مستوى الأندية العربية عبر المحترفين في الخارج بعد زيادة رقعة المحترفين في الفترة الأخيرة على خلفية تعثر مسابقة الدوري الليبي المحلي الممتاز بسبب الأوضاع السياسية في البلاد.

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