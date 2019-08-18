الأهلي بنغازي يستعد للإسماعيلي المصري في البطولة العربية

الأهلي بنغازي الأول لكرة القدم يواصل تدريباته اليومية (المركز الإعلامي)

يواصل فريق الأهلي بنغازي الأول لكرة القدم تدريباته اليومية، الصباحية والمسائية، بملعبه تحت إشراف الطاقم الفني للفريق بقيادة الجزائري المخضرم رشيد بلحوت؛ وذلك استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المصري في دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

موعد مباراة الذهاب ستكون في مصر في 6 سبتمبر والإياب يوم 27 سبتمبر على أرض الأهلي بنغازي، ومن المحتمل أن تقام بتونس.

وكان فريق الأهلي بنغازي خاض معسكرًا خارجيًّا قبل عيد الأضحى بتونس استعدادًا للمباراة وأجرى عددًا من المباريات الودية مع فرق تونسية وجزائرية، كما جددت إدارة النادي عقد اللاعب الشامخ العبيدي ليستقر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.