الأهلي بنغازي يستعد للإسماعيلي المصري في البطولة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 18 أغسطس 2019, 04:36 مساء
الأهلي بنغازي الأول لكرة القدم يواصل تدريباته اليومية (المركز الإعلامي)

يواصل فريق الأهلي بنغازي الأول لكرة القدم تدريباته اليومية، الصباحية والمسائية، بملعبه تحت إشراف الطاقم الفني للفريق بقيادة الجزائري المخضرم رشيد بلحوت؛ وذلك استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المصري في دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

موعد مباراة الذهاب ستكون في مصر في 6 سبتمبر والإياب يوم 27 سبتمبر على أرض الأهلي بنغازي، ومن المحتمل أن تقام بتونس.

وكان فريق الأهلي بنغازي  خاض معسكرًا خارجيًّا قبل عيد الأضحى بتونس استعدادًا للمباراة وأجرى عددًا من المباريات الودية مع فرق تونسية وجزائرية، كما جددت إدارة النادي عقد اللاعب الشامخ العبيدي ليستقر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مطالب ليبية بكشف المتورطين الثلاثة في قضية تحريض باكيتا وكلمنتي
رياضة محلية
ذكريات أغسطس تعيد قصة عبد السلام أصغر هداف ليبي قبل 21 عامًا
رياضة محلية
نورلاند يلتقى سلامة ويرحب بفرصة لقائه شخصيات سياسية ليبية
ليبيا
وصول أول رحلة إلى مطار سبها بعد 5 سنوات من الإغلاق
ليبيا
في مثل هذاليوم ودعنا القاضي والشاعر عبدربه فضيل الغناي
ثقافة وفن
«رايتس ووتش» تطالب الحكومة الموقتة بـ«بذل كل الجهود لضمان عودة سرقيوة»
ليبيا
المنتخب الليبي يبدأ استعداداته لمونديال أستراليا
رياضة محلية
مقتل 90 مدنيا وإصابة أكثر من 200 شخص ونزوح 1285 أسرة جراء استمرار العنف في مرزق
ليبيا
سان جيرمان يستعد لضم بديل نيمار من اليوفي
رياضة عالمية
قدرها بـ22 مليون قطعة.. رئيس تشاد يعمق التضارب في أرقام تدفق السلاح الليبي
ليبيا
السفير الأميركي يتعهد بالعمل على إنهاء «فوري» للصراع في ليبيا
ليبيا
ليفربول يفوز بكأس السوبر الأوروبي
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أيقونة صينية جديدة تقتحم سوق السيارات العائلية