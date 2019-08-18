استقالة الفوناس تثير الجدل المالي بعد دعم 3 ملايين دينار

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 18 أغسطس 2019, 04:32 مساء
أمين صندوق اللجنة الأولمبية الليبية، الصديق الفوناس (أرشيفية : الإنترنت)

أثارت استقالة أمين صندوق اللجنة الأولمبية الليبية، الصديق الفوناس، التي تم قبولها من مجلس الإدارة اهتماما إعلاميا كبيرا، وفتحت باب التساؤلات حول الوضع المالي للجنة الأولمبية.

وبعد تصريح النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية محسن السباعي بقبول الاستقالة نتيجة ضعف أداء الإدارة المالية وتدخل أمين الصندوق في اختصاصات غيره تأخذ القضية منحى جديدا، حيث فتحت الاستقالة أبوابا لتساؤلات عدة من صحفيين ونشطاء وقيادات رياضية حول أسباب الاستقالة وفي هذا التوقيت.

التساؤلات تزايدت حول الوضع المالي داخل اللجنة الأولمبية وأخرى عن غياب دور حقيقي للجمعية العمومية للأولمبية التي تضم جميع الاتحادات وكيفية إدارة الأمور المالية بها وسط خلل كبير بات ملحوظا من الجميع.

يذكر أن الأولمبية الليبية حصلت على دعم من المجلس الرئاسي بقيمة 3 ملايين دينار وتملك عدة استثمارات رياضية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مطالب ليبية بكشف المتورطين الثلاثة في قضية تحريض باكيتا وكلمنتي
رياضة محلية
ذكريات أغسطس تعيد قصة عبد السلام أصغر هداف ليبي قبل 21 عامًا
رياضة محلية
نورلاند يلتقى سلامة ويرحب بفرصة لقائه شخصيات سياسية ليبية
ليبيا
وصول أول رحلة إلى مطار سبها بعد 5 سنوات من الإغلاق
ليبيا
في مثل هذاليوم ودعنا القاضي والشاعر عبدربه فضيل الغناي
ثقافة وفن
«رايتس ووتش» تطالب الحكومة الموقتة بـ«بذل كل الجهود لضمان عودة سرقيوة»
ليبيا
المنتخب الليبي يبدأ استعداداته لمونديال أستراليا
رياضة محلية
مقتل 90 مدنيا وإصابة أكثر من 200 شخص ونزوح 1285 أسرة جراء استمرار العنف في مرزق
ليبيا
سان جيرمان يستعد لضم بديل نيمار من اليوفي
رياضة عالمية
قدرها بـ22 مليون قطعة.. رئيس تشاد يعمق التضارب في أرقام تدفق السلاح الليبي
ليبيا
السفير الأميركي يتعهد بالعمل على إنهاء «فوري» للصراع في ليبيا
ليبيا
ليفربول يفوز بكأس السوبر الأوروبي
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أيقونة صينية جديدة تقتحم سوق السيارات العائلية