استقالة الفوناس تثير الجدل المالي بعد دعم 3 ملايين دينار

أمين صندوق اللجنة الأولمبية الليبية، الصديق الفوناس (أرشيفية : الإنترنت)

أثارت استقالة أمين صندوق اللجنة الأولمبية الليبية، الصديق الفوناس، التي تم قبولها من مجلس الإدارة اهتماما إعلاميا كبيرا، وفتحت باب التساؤلات حول الوضع المالي للجنة الأولمبية.

وبعد تصريح النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية محسن السباعي بقبول الاستقالة نتيجة ضعف أداء الإدارة المالية وتدخل أمين الصندوق في اختصاصات غيره تأخذ القضية منحى جديدا، حيث فتحت الاستقالة أبوابا لتساؤلات عدة من صحفيين ونشطاء وقيادات رياضية حول أسباب الاستقالة وفي هذا التوقيت.

التساؤلات تزايدت حول الوضع المالي داخل اللجنة الأولمبية وأخرى عن غياب دور حقيقي للجمعية العمومية للأولمبية التي تضم جميع الاتحادات وكيفية إدارة الأمور المالية بها وسط خلل كبير بات ملحوظا من الجميع.

يذكر أن الأولمبية الليبية حصلت على دعم من المجلس الرئاسي بقيمة 3 ملايين دينار وتملك عدة استثمارات رياضية.