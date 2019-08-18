الاتحاد يجهز خطة العبور الأفريقي في طرابلس قبل السفر لتونس

الاتحاد يواصل تدريباته على ملعب عبدالرحمن أبوالشواشي (المركز الإعلامي)

يواصل فريق الاتحاد تدريباته على ملعب عبدالرحمن أبوالشواشي بالنادي في العاصمة طرابلس خلال الفترتين الصباحية والمسائية تحت إشراف المدرب البلجيكي إيفان، وذلك قبل السفر الأسبوع المقبل إلى العاصمة التونسية تونس.

يأتي ذلك استعدادا لمباراة الإياب بتونس الأحد المقبل الموافق الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري بملعب الشاذلي زويتن ضمن منافسات دور الـ64 من تصفيات كأس «الكونفدرالية» الأفريقية ضد فريق الجيش بطل النيجر.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف لتزداد فرصة الاتحاد في التعويض وتحقيق التأهل لمراحل تنافسية أبعد في المسابقة القارية الثانية من حيث القوة بعد دوري الأبطال الأفريقي وسط صعوبات توقف الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم لفترة ليست بالقصيرة، بسبب الأحداث السياسية الجارية في البلاد.