بالصور: انطلاق مهرجان السلام للألعاب البحرية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 18 أغسطس 2019, 04:16 مساء
بلدية الجفارة تستقبل فعاليات مهرجان السلام للألعاب البحرية (صفحة هيئة الشباب والرياضة)

نُظِّمت، أمس السبت، بشط الماية ببلدية الجفارة فعاليات مهرجان السلام، الذي تضمن عددًا من الألعاب البحرية والشاطئية والترفهية للأطفال.

أشرف على فعاليات المهرجان الذي شهد مشاركة واسعة مدير مكتب الرياضة بالجفارة ميلود عبد الكريم، وكان أُقيم قبل عطلة عيد الأضحى مهرجان السلام للألعاب البحرية بطرابلس.

المهرجان تشرف عليه الهيئة العامة للشباب والرياضة، وسط العديد من المقترحات لتعميم الفكرة في المدن الساحلية بمهرجانات مماثلة، التي تأتي في إطار تنفيد برنامج مهرجان السلام بعدد من البلديات المطلة على الساحل بالألعاب البحرية والشاطئية تحت إشراف الهيئة العامة للشباب والرياضة عبر تشكيل لجنة يترأسها أنور الطوباشي.

بلدية الجفارة تستقبل فعاليات مهرجان السلام للألعاب البحرية (صفحة هيئة الشباب والرياضة)
بلدية الجفارة تستقبل فعاليات مهرجان السلام للألعاب البحرية (صفحة هيئة الشباب والرياضة)
بلدية الجفارة تستقبل فعاليات مهرجان السلام للألعاب البحرية (صفحة هيئة الشباب والرياضة)
بلدية الجفارة تستقبل فعاليات مهرجان السلام للألعاب البحرية (صفحة هيئة الشباب والرياضة)
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