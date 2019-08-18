مجموعة الموت تنهي حلم الطائرة الشاطئية

منتخب كرة الطائرة الشاطئية ينهي مشاركته بالخروج مبكرا (إنترنت)

أنهى منتخب كرة الطائرة الشاطئية مشاركته بالخروج مبكرا في النسخة ١٢ من منافسات دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب بثلاث هزائم متتالية أمام المغرب وتونس وغامبيا.

الهزيمة الأولى شهدت الخسارة أمام المغرب بشوطين نظيفين «14- 21» و«15- 21»، وخسارة أمام تونس بشوطين نظيفين «23- 25» و«15-21».

وأمس السبت أمام غامبيا في ثالث المباريات والأخيرة فقد نتيجة مباراته أمام غامبيا بشوطين لصفر أيضا، وشهدت منافسات الكرة الطائرة الشاطئية مشاركة 24 فريقا توزعت حسب القرعة إلى أربع مجموعات.

المجموعة الأولى : ليبيا والمغرب وتونس وغامبيا.

المجموعة الثانية : مصر وموزمبيق وموريتانيا ونيجيريا.

المجموعة الثالثة : أنغولا وروندا والجزائر وبنين.

المجموعة الرابعة : سيراليون وغانا وجنوب أفريقيا والسودان.

يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لدور الثمانية، وتعد المجموعة الأولى التي جاء فيها منتخب ليبيا أقوى المجموعات بوجود البلد المستضيف المغرب المصنف الثاني أفريقيا مع تونس المصنفة رابعا، وغامبيا صاحبة التصنيف التاسع، بينما تصنيف ليبيا في المركز الـ47.

يشار إلى أن منتخب ليبيا لكرة الطائرة الشاطئية يتكون من اللاعبين فؤاد المعروق ومحمد أبولبابة، ورغم الخبرة الدولية لهما، فإن النتائج جاءت في عكس المتوقع.