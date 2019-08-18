اتحاد السلة يفجر الأسئلة الصعبة حول الاستبعاد الغامض من المشاركة الأفريقية

رئيس اللجنة العلمية بالاتحاد الليبي لكرة السلة، وليد المرغني (فيسبوك)

تساءل رئيس اللجنة العلمية بالاتحاد الليبي لكرة السلة، وليد المرغني، عن أسباب استبعاد المنتخب الوطني للعبة من المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الحالية بالمغرب.

وأكد في منشور له على صفحته الشخصية عبر «فيسبوك» اليوم الأحد، أنه على الرغم من أن نشاط اتحاد السلة كبير ومميز بشهادة الجميع، لكن هناك طرفًا يريد طمس المواهب الليبية في اللعبة، قائلاً: «ربما أسباب شخصية هي السبب في حرمان منتخب ليبيا».

ودعا المرغني الإعلام الرياضي لفتح هذا الملف بسؤال: على أي أساس تم حرمان منتخب جاهز فنيًّا؟ وما هي معايير المشاركات الخارجية؟!