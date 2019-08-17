31 أغسطس.. تاريخ مصيري جديد للملاكم الليبي الزناد في لندن

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 17 أغسطس 2019, 06:48 مساء
البطل الليبي المحترف عبد المالك الزناد (أرشيفية : الإنترنت)

يلتقي البطل الليبي المحترف عبد المالك الزناد في نزال جديد مع ملاكم انجليزي في 31 أغسطس الجاري في تحدٍ جديد ضمن أكبر قاعة رياضية بلندن.

ويستعد مالك للمباراة بشكل خاص في تدريبات مكثفة مع مدربه العالمي الإنجليزي شينا ميجراجن في لندن عبر برامج وخطط تدريبية يومية يشاركه فيها عدد من أبطال وزنه استعدادا لنزاله المقبل.

يشار إلى أن مالك الزناد قرر الرحيل عن مالطا متجها إلى بريطانيا من أجل التدريب في أقوى الأندية هناك تحت إشراف طاقم احترافي في خطوة جديدة نحو أحلامه العالمية.

الزناد لعب 14 لقاء فاز في ثلاثة عشر منها بالضربة القاضية وواحدة بجمع النقاط وكان أول نزال حقيقي بالنسبة له أمام لاعب مالطي وفاز عليه بالضربة القاضية ثم عرضت عليه الجنسية المالطية لكنه يظل لاعبًا ليبيًا.

من أبرز المواجهات التي فاز بها مالك تلك التي كانت ضد البطل البريطاني كوملز في عقر داره ومن أهم الألقاب كان حزام «دبلو بي أف» انترناشينيل وفوزه على الكاميروني تشامبا بالقاضية في المانيا في الجولة الثانية وآخر مباراة له في مشواره الاحترافي فوزه على منافسه الكولومبي جون كورتيز ، في النزال الذي جرى بينهما في مالطا محققا 14 فوزًا متتاليًا.

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