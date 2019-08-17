مطالب ليبية بكشف المتورطين الثلاثة في قضية تحريض باكيتا وكلمنتي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 17 أغسطس 2019, 06:44 مساء
الأمين العام السابق للاتحاد الليبي لكرة القدم، حسين عبدالرحمن البوسيفي (أرشيفية : الإنترنت)

طالب الأمين العام السابق للاتحاد الليبي لكرة القدم، حسين عبدالرحمن البوسيفي، رئيس الجمعية العمومية لنادي المدينة، علاء الدابة، بكشف أسماء المتورطين في تحريض المدرب الإسباني خافيير كلمنتي والمدرب البرازيلي ماركوس باكيتا لرفع قضايا مالية ضد الاتحاد الليبي لكرة القدم في الأعوام السابقة.

وقال البوسيفي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إنه بذلك يقدم «خدمة للكرة الليبية وكي يعرف الرأي العام الرياضي الحقيقة حتى لا تكون عائمة طالما أنه يعرف الأسماء».

وكان علاء الدابة قال في منشور سابق له على صفحته الشخصية عبر «فيسبوك» إن لديه معلومات عن تورط 3 شخصيات رياضية ليبية في تحريض المدربيْن على اتحاد الكرة، على خلفية تأخير مستحقات مالية قديمة لهما وقت عملهما في تدريب منتخب ليبيا قبل أن يتوجها بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

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