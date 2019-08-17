«كليوباترا» يجهز النصر الليبي في دوري الأبطال بالقاهرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 17 أغسطس 2019, 06:34 مساء
النصر في معسكر القاهرة (المركز الإعلامي)

يلتقي غدًا الأحد، وديًّا في العاصمة المصرية القاهرة، فريق النصر الليبي مع فريق سيراميكا كليوباترا المصري استعدادًا لمباراة الإياب أمام عاصفة موكاف بطل أفريقيا الوسطى.

وكان فريق النصر فقد مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون مقابل وهو في حاجه للفوز في مباراة الإياب التي ستقام في أحد ملاعب القاهرة خلال الأسبوع المقبل ضمن منافسات دوري الأبطال الأفريقي.

وقد شهدت تدريبات الأسبوع الماضي عودة مهاجم فريق النصر معتز المهدي، واللاعب سعد جبارة، وقد تركزت التدريبات على رفع اللياقة البدنية للفريق بعد العودة من بانغي، عاصمة أفريقيا الوسطى.

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