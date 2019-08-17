التربي يلحق بروما في فسخ التعاقد مع حرس الحدود المصري

اللاعب الليبي أحمد التربي (أرشيفية : الإنترنت)

فسخ اللاعب الليبي أحمد التربي عقده مع فريق حرس الحدود المصري؛ بسبب عدم التزام النادي بشروط العقد والارتجالية في اتخاذ القرارات.

وكان اللاعب الليبي سالم المسلاتي «روما» فسخ عقده مع نادي حرس الحدود لنفس الأسباب، وعاد لفريق الاتحاد وجدد عقده في ليبيا.