إيتو الليبي في النجم الساحلي رسميًّا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 17 أغسطس 2019, 06:22 مساء
اللاعب مهند موسي إيتو (أرشيفية : الإنترنت)

انضم ليبي جديد للدوري التونسي هذا الموسم، بعد أن انتقل اللاعب مهند موسى إيتو، بتوقيعه الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي، لينضم إيتو إلى أكبر الأندية التونسية لمدة ثلاثة مواسم.

وخاض إيتو قبل التوقيع اختبارات مع نادي النجم الساحلي التونسي، كما لعب مباراة ودية ضمن استعدادات الفريق للوقوف على مستواه الفني والبدني.

ويعد اللاعب مهند إيتو من اللاعبين الذين لم تتح لهم الفرصة كثيرًا في الدوري الليبي لبقائه على دكة البدلاء أكثر من اللعب مع فريق الأهلي طرابلس؛ بسبب الإصابة الخطيرة بقطع في الرباط الصليبي وتصفيته من نادي الأهلي ليعود الموسم الماضي إلى نادي رفيق.

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