مليون دولار سنويا من الفيفا يثير التساؤلات في ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 17 أغسطس 2019, 04:04 مساء

تساؤلات يطرحها الوسط الرياضي الليبي هذه الأيام، بعد الأنباء المترددة حول قرب إتمام تحويل مبلغ المليون دولار السنوي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى الاتحاد الليبي لكرة القدم أسوة ببقية الاتحادات في العالم.

وطرحت شخصيات رياضية عديدة هذه التساؤلات عن ماهية استفادة الكرة الليبية من هذه المبالغ خلال العشرة أعوام الأخيرة، وهل انعكست إيجابيا في تطوير الكوادر الإدارية والفنية والطب الرياضي والكرة الشاطئية والنسائية وغيرها؟.

الفيفا تقدم سنويا مبلغ ربع مليون دولار سنويا وفى العام 2014 ضاعفت المبلغ لمليون وربع المليون دولار سنويا لكل اتحادات العالم على أن يتم تحصيل الربع الباقي لاحقا، وكانت «بوابة الوسط» أول وسيلة إعلامية تنفرد بخبر وصول دعم الفيفا الجديد للاتحاد الليبي لكرة القدم.

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