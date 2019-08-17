الدابة: 3 متورطين في تحريض كلمنتي وباكيتا ضد الكرة الليبية

رئيس الجمعية العمومية لنادي المدينة علاء الدابة (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن رئيس الجمعية العمومية لنادي المدينة علاء الدابة أنه سيكشف الفترة المقبلة المتورطين في الضغط على المدرب الإسباني خافيير كلمنتي والبرازيلي ماركوس باكيتا لرفع قضايا مالية ضد الاتحاد الليبي لكرة القدم في أعوام سابقة للكسب منهم على حساب الكرة الليبية وتوريطهم لإدارة الكرة في البلاد لأهداف شخصية على حساب المصلحة العامة.

وقال الدابة في منشور له على صفحته الشخصية عبر «فيسبوك»: «سأكشف ذلك في إحدى القنوات الفضائية وإن ثلاثة اشخاص متورطون في الأمر»، وقد تكشف هذه التصريحات مزيدا من التفاصيل حول أسرار مالية خطيرة في الكرة الليبية.