السنوسية أمام النسور فى افتتاح بطولة القدم المصغرة بالبيضاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 17 أغسطس 2019, 03:02 مساء
مدينة البيضاء تستقبل بطولة الراحل فتحي الغرياني لكرة القدم المصغرة (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق اليوم السبت بمدينة البيضاء بطولة الراحل فتحي الغرياني لكرة القدم المصغرة التي يشرف عليها وينظمها اتحاد المنطقة الأولى للقدم المصغرة بمشاركة ثمانية فرق وزعت على مجموعتين.

ضمت المجموعة الأولى فرق السنوسية والصداقة والنسور والأفريقي، وتشكلت الثانية من فرق الأخضر ودارنس والأنصار والتلال.

ويشهد الافتتاح إقامة مباراتين السنوسية يواجه النسور، والأفريقي يلتقي الصداقة، على أن تقام غدا الأحد مباريات دارنس مع الأخضر والتلال مع الأنصار.

ويقام الإثنين مباراة السنوسية مع الأفريقي والصداقة يلتقي النسور، والثلاثاء يواجه دارنس نظيره التلال والأخضر يلتقي الأنصار، والأربعاء الأفريقي يلتقي النسور والسنوسي مع الصداقة ودارنس يلتقي الأنصار والأخضر يواجه التلال.

وتجرى الجمعة المقبلة مباراتا الدور نصف النهائي ويلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية والعكس والفائزان من المباراتين يلتقيان السبت 24 أغسطس لتحديد الفريق المتوج بلقب البطولة.

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