خسارتان لليبيا أمام المغرب وتونس في شاطئية الألعاب الأفريقية

فقد منتخب ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية فرصة التأهل لدور الثمانية في دورة الألعاب الأفريقية بعد خسارته لمباراتيه أمام المغرب بصفر لشوطين كانت نتيجتهما (14/ 21، 15 / 21) وأمام تونس بشوطين لصفر أيضا (23/ 25، 21/ 14).
يذكر أن بطولة الطائرة الشاطئية التي انطلقت بمدينة الرباط المغربية تشهد مشاركة 24 فريقا موزعة على أربع مجموعات.
المجموعة الأولى: ليبيا والمغرب وغامبيا وتونس.
المجموعة الثانية: مصر وموزمبيق وموريتانيا ونيجيريا.
المجموعة الثالثة: أنغولا وروندا والجزائر وبنين.
المجموعة الرابعة: سيراليون وغانا وجنوب أفريقيا والسودان.
ويتأهل صاحبا الترتيب الأول والثاني من كل مجموعه لدور الثمانية.