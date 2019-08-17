خسارتان لليبيا أمام المغرب وتونس في شاطئية الألعاب الأفريقية

منتخب ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية يفقد فرصة التأهل (أرشيفية : الإنترنت)

فقد منتخب ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية فرصة التأهل لدور الثمانية في دورة الألعاب الأفريقية بعد خسارته لمباراتيه أمام المغرب بصفر لشوطين كانت نتيجتهما (14/ 21، 15 / 21) وأمام تونس بشوطين لصفر أيضا (23/ 25، 21/ 14).

يذكر أن بطولة الطائرة الشاطئية التي انطلقت بمدينة الرباط المغربية تشهد مشاركة 24 فريقا موزعة على أربع مجموعات.

المجموعة الأولى : ليبيا والمغرب وغامبيا وتونس.

المجموعة الثانية : مصر وموزمبيق وموريتانيا ونيجيريا.

المجموعة الثالثة : أنغولا وروندا والجزائر وبنين.

المجموعة الرابعة : سيراليون وغانا وجنوب أفريقيا والسودان.

ويتأهل صاحبا الترتيب الأول والثاني من كل مجموعه لدور الثمانية.