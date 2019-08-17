رئيس اتحاد الكاراتيه ينتقد مهاجميه بعد رحلة تونس

رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه جمال الرعيض (أرشيفية : الإنترنت)

اعتبر رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه جمال الرعيض أن مشاركة المنتخب الليبي في البطولة العربية التي جرت مؤخرا بتونس إيجابية وليس مثلما انتقدها البعض وحاول التقليل منها ومن أهدافه الفنية.

وقال الرعيض في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت إن «ميزانية الاتحاد لا تسمح بتوفير إمكانيات كبيرة للرياضيين ولم نحصل على دعم كافٍ ومع ذلك حققنا نتائج إيجابية ويجب أن نجد إشادة وليس العكس».

وأكمل الرعيض تصريحاته قائلا إن «نادي الجمارك مشكورا تكفل بنقل الرياضيين برا من طرابلس إلى تونس في حين تم نقل الرياضيين من بنغازي جوا ونحن كنا حريصين على المشاركة رغم هذه الظروف الصعبة لذا أندهش من انتقادات بعض المدربين التي كانت غير منطقية».