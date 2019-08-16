دارنس والأخضر في مواجهة مثيرة الأحد المقبل

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الجمعة 16 أغسطس 2019, 09:23 مساء
فريق دارنس لكرة القدم المصغرة. (أرشيفية: الإنترنت)

يلتقي فريقا دارنس والأخضر في مواجهة مثيرة في ملاعب كرة القدم المصغرة في إطار بطولة المرحوم فتحي الغرياني يوم الأحد المقبل.

وتنطلق بطولة المرحوم فتحي الغرياني لكرة القدم المصغرة غدًا السبت بمباارتين في الأولى يلتقي فريقا الجامعة السنوسية ونسور مرتوبة والثانية الأفريقي درنة والصداقة بشحات على ملعب مدينة البيضاء.

ويشارك في البطولة الودية 8 فرق قسمت على مجموعتين يتأهل أصحاب الترتيب الأول والثاني للدور نصف النهائي.

وضمت المجموعه الأولي فرق، السنوسيه، والنسور، والصداقة، والأفريقي وتشكلت المجموعة الثانيه من فرق دارنس، والأخضر، والتلال، والأنصار.

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