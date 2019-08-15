المنتخب الليبي يبدأ استعداداته لمونديال أستراليا

يدخل المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة معسكرا مغلقا بطرابلس استعدادا لبطولة كأس العالم التي ستقام في أستراليا مطلع شهر أكتوبر المقبل.

ووجه اتحاد اللعبة الدعوة إلى 26 لاعبا للالتحاق بتجمع المنتخب الذي سينطلق بداية من السبت المقبل.

وتم استدعاء اللاعبين «رمضان المجدوب وأبوبكر أبوختالة، ومحمد المقري ومحمد قشوط والهادي القزيري وعمر القليب وحسام التومي ومحمد خميس وحامد الحمروني ومحمد العبعوب ومفتاح الجنيدي وعبدالله سعيد، وعلي عبدالرازق».

كما جرى استدعاء «أحمد عبدالله وعبدالله خطاب ومحمد إبراهيم اندير وعبدالسلام عكرة وإبراهيم الهوش ويوسف بن سعود وأحمد الحراري وزياد عبدالرحيم ورزق حمد رزق ومحمد بن عبيد ومحمد بللو ومحمد أبوعين وأحمد الطيب، وفرج بالريش».

يذكر أن المنتخب الليبي جاء في المجموعة الثانية بمونديال أستراليا صحبة منتخبات السعودية وإنجلترا والمجر.