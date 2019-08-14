اتحاد بناء الأجسام يوقع اتفاق تعاون مع نظيره التونسي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 14 أغسطس 2019, 02:34 مساء
اجتماع مسئولي اتحاد بناء الأجسام مع نظرائهم في الاتحاد التونسي، 13 أغسطس 2019، (اتحاد بناء الأجسام)

وقَّع الاتحاد الليبي لبناء الأجسام اتفاق تعاون مع نظيره التونسي، في الجانبين الفني والإداري، وأيضًا التنسيق استعدادًا لبطولة المغرب العربي لبناء الأجسام، ديسمبر المقبل.

وناقش المسؤولون بالاتحادين، في الاجتماع الذي عُـقد بتونس، المواضيع التي تهم لعبة بناء الاجسام وسبل الرقي بها، حسب بيان الاتحاد الليبي، اليوم الأربعاء.

اقرأ أيضا: الاتحاد الليبي لبناء الأجسام يخلي مسؤوليته من المنشطات

شارك في الاجتماع من الجانب الليبي، رئيس الاتحاد عادل القريو، وأمينه العام أحمد سعيد، وأمين الصندوق عادل البيباص، ومن الجانب التونسي رئيس الاتحاد مروان قدورة، وأمين صندوقه فيصل الماجري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نحو 2.5 مليون حاج يختتمون المناسك بطواف الوداع في مكة
عربى
نادي زاخو العراقي يختار مدربًا ليبيًّا لفريقه
رياضة محلية
ميسي يدخل على خط المفاوضات ويتصل بنيمار
رياضة عالمية
كيف يحتفل مسيحيو السنغال بعيد الأضحى؟
منوعات
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبدالمولى دغمان
ثقافة وفن
بيان مشترك لواشنطن ولندن وباريس وروما وأبوظبي بشأن الهدنة في ليبيا
ليبيا
جلسة طارئة جديدة بمجلس الأمن تدعو لاغتنام فرصة «هدنة العيد»
ليبيا
علماء أستراليون يكشفون سر الزجاج الأصفر الغريب بالصحراء الليبية
ليبيا
كاركاتير حليم - عيد سعيد!!
كاريكاتير
احتياطي الذهب الليبي لم يتغير منذ 7 سنوات
ليبيا
سالم بن تاهية في حوار لـ«بوابة الوسط»: 10 صعوبات تواجه الانتخابات البلدية
ليبيا
«المركزي»: إيرادات النفط حققت 1.9 مليار دينار فائضا من يناير حتى نهاية يوليو
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «Genesis» تكشف سيارتها الأكثر فخامة