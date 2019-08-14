اتحاد بناء الأجسام يوقع اتفاق تعاون مع نظيره التونسي

اجتماع مسئولي اتحاد بناء الأجسام مع نظرائهم في الاتحاد التونسي، 13 أغسطس 2019، (اتحاد بناء الأجسام)

وقَّع الاتحاد الليبي لبناء الأجسام اتفاق تعاون مع نظيره التونسي، في الجانبين الفني والإداري، وأيضًا التنسيق استعدادًا لبطولة المغرب العربي لبناء الأجسام، ديسمبر المقبل.

وناقش المسؤولون بالاتحادين، في الاجتماع الذي عُـقد بتونس، المواضيع التي تهم لعبة بناء الاجسام وسبل الرقي بها، حسب بيان الاتحاد الليبي، اليوم الأربعاء.

اقرأ أيضا: الاتحاد الليبي لبناء الأجسام يخلي مسؤوليته من المنشطات

شارك في الاجتماع من الجانب الليبي، رئيس الاتحاد عادل القريو، وأمينه العام أحمد سعيد، وأمين الصندوق عادل البيباص، ومن الجانب التونسي رئيس الاتحاد مروان قدورة، وأمين صندوقه فيصل الماجري.