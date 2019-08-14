نتائج بطولة مرجانة لفروسية الحواجز.. «رؤيا» تتوج بكأس الناشئين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 14 أغسطس 2019, 02:33 مساء
بطولة مرجانة لفروسية الحواجز (بوابة الوسط)

اُختُتمت بنجاح كبير، مشاركةً وتنظيمًا، بطولة مرجانة لفروسية قفز الحواجز، التي نظمها نادي شهداء بنغازي للفروسية، وتواصلت على مدار 20 أسبوعًا، بطريقة جمع النقاط.

أسفرت نتائج البطولة النهائية لمختلف الفئات، عن تتويج الفارسة رؤيا الفرجاني بكأس بطولة الناشئين برصيد 284 نقطة، وبفارق 52 نقطة عن أقرب ملاحقيها الفارسة شهد المجريسي، التي حصدت 252 نقطة، بينما جاء في المركز الثالث الفارس عبد الإله العبيدي برصيد 212 نقطة.

كما توج الفارس عبدالإله العبيدي بكأس بطولة الفئة المتوسطة برصيد  304 نقاط، وحل ثانيًا الفارس أحمد المقرحي، برصيد 296 نقطة، والثالث الفارس مروان برصيد 264 نقطة.  

وعلى مستوى كأس الكبار، توِّج الفارس عبد الوهاب بكأس البطولة.

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